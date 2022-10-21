Mermerciye bırakılan ceset krokisinin 200 metre uzağında erkek cesedi bulundu, anne gözyaşlarına boğuldu

Antalya’da kendisinden 58 gündür haber alınamayan, son olarak mermerciye bırakılan ve cesedin yerini gösterdiği ileri sürülen krokiye göre kanalizasyonda aranan 21 yaşındaki gence ait olduğu değerlendirilen bir erkek cesedi bulundu. Baba tarafından krokideki adresin yaklaşık 200 metre uzağında bulunan cesedin olduğu noktada gözyaşı döken anne, “Ben oğlum rögarın içinde dedim, beni hiç dinlemediler” diyerek dizlerini döverken, tanınmaz halde bulunan cesedin kimliği tespit edilmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Kepez ilçesi Fatih Mahallesi’nde yaşayan Mehmet-Emine Güç çiftinin 3 çocuğundan biri olan 21 yaşındaki Muhammet Fatih Güç, sonra olarak 24 Ağustos’ta evden ayrıldı. Çocuklarından haber alamayan aile, 29 Ağustos’ta kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp gencin isim vermeyen arkadaşları, baba Mehmet Güç’e ulaşarak oğlunun kanalizasyonda elektrik akımına kapılıp hayatını kaybettiğini ve cenazenin de kanalizasyon içerisinde olduğunu söyledi. Bunun üzerine aile, 16 Eylül tarihinde Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı üzerindeki belirtilen adrese geldi. Baba Mehmet Güç, çizmelerini giyip kanalizasyonda yaklaşık yarım saat arama yaptı. Bir sonuca ulaşılamaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbarla birlikte bölgeye polis, AFAD, itfaiye ve belediye zabıta ekipleri yönlendirildi.

Önceki çalışmalarda 7 saat arandı

Daha önce Muratpaşa ilçesi tarafından başlatılan çalışmalarda itfaiye ve AFAD ekipleri kanalizasyon içerisinde arama gerçekleştirdi. Çalışmaları gözyaşlarıyla izleyen anne Emine Güç, yakınları tarafından sakinleştirdi. Ekipler, cenazenin farklı noktalarda olabileceği bilgisi üzerine Kepez ilçesi Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali içerisinde kanalizasyon noktalarında çalışma başlattı. Yaklaşık 7 kilometrelik koridorlarda 7 saat boyunca süren arama çalışmalarında genç Muhammet’e rastlanılmadı.

Mermerciye bırakılan kroki aileyi umutlandırdı

1 ay önce sona erdirilen kanalizasyonda arama çalışmaları, geçtiğimiz Salı günü akşamı kanalizasyona daha önce girdiğini ve Muhammet Fatih Güç’ün arkadaşı olduğunu söyleyen kimliği belirsiz kişinin bir tahta üzerine çizdiği ve genç Muhammet’in cesedinin bulunduğu alanı gösterdiği iddia edilen krokiyi aileye ulaştırmasıyla tekrar başlatıldı. Olay yeri yakınlarındaki mermercinin kendilerine ulaştırdığı ve üzerinde gencin isminin de yer aldığı krokiyle birlikte polis merkezine başvuran aile, yine toptancı hali içerisinde bulunan bir bölgede Muhammet’in aranmasını talep etti. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede güvenlik şeridi oluşturarak kanalizasyon içerisindeki elektrik akımının kapatılmasıyla krokinin belirttiği bölgede arama çalışmalarına başladı. Mehmet-Emine Güç çifti, çalışmaları ellerindeki krokiyle birlikte endişeli bir şekilde takip etti.

Krokideki adresin 200 metre uzağında bulundu

Çalışmalar sonlandırılmışken, bugün krokiyi çizen genç Muhammet’in arkadaşı Baba Mehmet Güç’e adresi tekrar gösterdi. Belirtilen adrese gelen anne ile baba, çocuklarını aramaya başladı. Baba Mehmet Güç, daha önce krokiye göre aranan bölgenin yaklaşık 200 metre uzaklığındaki bir rögarın kapağını kaldırıp içeriye girdiğinde yanmış ve tanınmayacak halde bulunan bir erkek cesedi gördü.

“Oğlum rögarın içinde dedim, beni hiç dinlemediler”

Kocasından haberi duyan anne Emine Güç ise sinir krizi geçirdi. Emine Güç, “Ben oğlum burada, rögarın içinde dedim, beni hiç dinlemediler” diyerek dizlerini dövdü. Gözyaşlarına boğulan anneyi yakınları teskin etti.

Cesedin kimliği tespit edilemedi

İhbarın üzerine olay yerine polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanalizasyon içerisinde üzerinde şort ve kırmızı bir tişört olduğu öğrenilen erkek cesedini tespit eden ekipler, bölgede güvenlik şeridi oluşturdu. Baba cesedin oğluna ait olduğunu tespit edemedi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası üzerinden kimlik çıkmayan ceset, kimlik belirlenmesi ve ölüm nedeni araştırılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.