banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
ABD'nin ilk Türk polis şefine ırkçı saldırı!
ABD'nin ilk Türk polis şefine ırkçı saldırı!
Sergen Yalçın ile 1+3 sezon daha!
Sergen Yalçın ile 1+3 sezon daha!
Alparslan Kuytul gözaltına alındı
Alparslan Kuytul gözaltına alındı
Tam kapanma sonrasında otomobil fiyatları artacak!
Tam kapanma sonrasında otomobil fiyatları artacak!

Mermer ocağında greyder lastiği patladı: 3 yaralı

Karabük’ün Eflani ilçesinde bir mermer ocağında greyder lastiğinin patlaması sonucu meydana gelen iş kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Asayiş 04.05.2021, 18:55
Mermer ocağında greyder lastiği patladı: 3 yaralı

Karabük’ün Eflani ilçesinde bir mermer ocağında greyder lastiğinin patlaması sonucu meydana gelen iş kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Karlı köyünde bulunan mermer ocağında meydana geldi. Greyder lastiği değiştirilmek istenildiği sıradan aniden patladı. Meydana gelen patlamada iş yerinde çalışan Emrah Karagöz (22), Uğurcan Tekşen (23) ve İsmail Hakkı Bekar (40) yaralandı. İhbar üzerine olay yerinde jandarma ve 112Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Karagöz’ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yorumlar (0)
17°
açık