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Meriç Nehri’nde yüzen çocukların tehlikeli oyunu
Edirne’de sıcaktan bunalan çocuklar, tehlikeye rağmen Meriç Nehri’nde yüzerek serinlemeye çalıştı.
Asayiş 02.09.2022, 09:42
Edirne’de sıcaktan bunalan çocuklar, tehlikeye rağmen Meriç Nehri’nde yüzerek serinlemeye çalıştı.
Hava sıcaklığının 30 derecelerde seyrettiği Edirne’de sıcaktan bunalan çocuklar, Meriç Nehri’nde yüzerek serinlemeye çalıştı. Tehlikeye aldırış etmeyen çocuklar, yüzerken zaman zaman şakalaştıkları esnada tehlikenin boyutunu daha da artırdı. Çevredeki vatandaşların tepkisi üzerine çocuklar nehirden çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri de çocukları nehre girmemeleri konusunda uyardı.
Sıcaktan bunaldıkları için nehre yüzmeye girdiklerini söyleyen çocuklar, fazla derine gitmediklerini ancak uyarıların ardından nehirden çıktıklarını anlattı.
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