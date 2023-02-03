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Merdivenlerden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Antalya’da sahile inmek istediği sırada merdivenlerden düşen Alman uyruklu adam hayatını kaybetti.
Asayiş 03.02.2023, 16:16
Antalya’da sahile inmek istediği sırada merdivenlerden düşen Alman uyruklu adam hayatını kaybetti.
Olay, Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi’nde meydana geldi. İlçede yerleşik olarak yaşayan Viktor Böspflug (57) sahile gitmek için merdivenlerden indiği esnada dengesini kaybederek beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşlı adam sağlık ekipleri tarafından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Böspflug, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.