Merdiveni çalındı, hırsıza çağrıda bulundu

Tokat’ta merdiveni çalınan iş yeri sahibi hırsıza geri getirmesi için çağrıda bulundu.

Yeşilırmak Mahallesi Bosna Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde hırsızlık olayı meydana geldi. Sitenin bahçesine bıraktıkları merdiveni sabah yerinde göremeyen Levent Çolak, güvenlik kamerasını izledi. Merdiveni bıraktıktan yaklaşık 25 dakika sonra sitenin bahçesine giren kişi tarafından birkaç saniye içinde çalındığını fark eden Çolak, polise ihbarda bulundu. İş yerinin çevresine artık bir şey bırakamadıklarını belirten Çolak, hırsızlarla başlarının dertte olduğunu söyledi. Çalınan merdivenin alüminyum olması nedeniyle pahalı olduğunu ifade eden Çolak, "Klima, doğalgaz bakım ve montajında kullandığımız merdiven çalındı. Daha önceden klima dış ünitelerimizde çalınmıştı. Polis teşkilatının yardımı ile aynı gün içerisinde bulabildik. Ama merdiveni bulabilir miyiz bilmiyorum. Parçalayıp satarsa bulamayız. Merdiven sürekli ihtiyacımız olan bir aletti. Buradan merdiveni alan kişiye sesleniyorum. İnşallah emanet olarak almıştır diye düşünüyorum. Getirirse memnun oluruz" diye konuştu.