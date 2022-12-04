banner596

Son Dakika

Merdivenden düşen kadın ölümden döndü

Samsun’da evinin merdiveninden düşen kadın, kanlar içinde kalarak hastanelik oldu.

Asayiş 04.12.2022, 17:12
Merdivenden düşen kadın ölümden döndü

Samsun’da evinin merdiveninden düşen kadın, kanlar içinde kalarak hastanelik oldu.

Olay, İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 46 yaşındaki S.D., evlerinin merdivenlerinden düşerek kanlar içinde kaldı. Kafası yarılan kadın ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yorumlar (0)