Merdivendeki pusuda katiline yalvara yalvara ölmüştü...O kadının ağabeyi konuştu: "Bu cinayet değil, vahşet"

Zonguldak’ta kayınbiraderi tarafından evine giderken merdivenlerde kurulan pusuda öldürülen 42 yaşındaki Nurten Demirbağ’ın ağabeyi İhsan Demir, sanık hakkında istenen ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle ilgili konuştu. Yaşananların vahşice olduğunu anlatan ağabey İhsan Demir, "En ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

Zonguldak’ta geçen Haziran ayında yaşanan olayda daha önce aralarında gürültü ve balkon kullanımı nedeniyle husumet bulunan Namık Demirbağ, yengesi Nurten Demirbağ’ı evin merdivenlerinde pusu kurarak kurşun yağdırdı, kurşun bitince de silahın kabzasıyla başına vurarak tekmeledi. Kayınbiraderine yalvararak acı çeken Nurten Demirbağ ise kaldırıldığı hastanede dört gün sonra yaşamını yitirdi.

Olayın ardından sanık Namık Demirbağ hakkında "Kadına karşı kasten öldürme" suçundan tutuklandığı olayda, Cumhuriyet Savcısınca hazırlanan iddianame doğrultusunda "Kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

"Sizin eviniz niye güzel, benim evim niye çirkin" husumeti

Sanık hakkında istenen hapis cezası talebini değerlendiren Nurten Demirbağ’ın ağabeyi İhsan Demir, yaşanan olayın önceye dayalı husumetten meydana geldiğini söyledi. Sanığın uzun yıllar başka şehirde yaşadıktan sonra apartmanın alt katına taşındığını, kız kardeşinin ailesiyle birlikte sıklıkla gürültü ve diğer konular nedeniyle tartışmalar yaşadıklarını belirten Demir, kız kardeşinin polis merkezine giderek şikayetçi olduğunu anlattı.

Kardeşinin şikayetçi olmasının ardından sanığın tutuklanması halinde böyle bir olayın yaşanmamış olacağını hatırlatan İhsan Demir, "Kız kardeşime hakaretten, tehditten küfürden kayıtları vardı. İçerideki katil dosyaların birleştirilmesini istiyor. Raporu olduğunu söylüyor. Raporu vardı da bu zamana kadar niye kimse bilmiyor? Her gelen raporun arkasına sığınıyor. Husumet sadece alt kat senin üst kat benim olacak. Senin evin niye güzel benim evim niye çirkin. 30-40 sene başka şehirde yaşamış. Eşinden boşanmış gelmiş. Ben üstte oturacağım diyordu. Benim kız kardeşim tırnaklarıyla kazıyarak yaptı. Mevzu buralardan başlamış. Kardeşim karakola gitmiş. Ses, küfür kayıtları her şey var" diye konuştu.

"Cinayet planlı, kamera taktırıp oğlu ve eşi evden gidince vuruyor"

Yaşanan olayın zanlı Namık Demirbağ tarafından planlı işlendiğini öne süren İhsan Demir, "Bu cinayet zaten planlı. Eve kamera taktırıyor. Kocası ve oğlu evden gittikten sonra vuruyor. Önünü kesiyor. Kız kardeşim ateş etme diye yalvarmış. Yakından ateş etmiş. Kamera kayıtlarında var. Silahı tutukluk yapıyor. Silahını düzeltiyor. Kafasına vuruyor. Kardeşimin kafatası kemikleri kırıktı. Bu cinayet değil. Vahşet. Karakollarda kadın olaylarına biraz daha çabukluk gösterilmesi gerekiyor. Adaletin hızlı tecelli etmesi gerekiyor. Kız kardeşim şikayetçi olduğu zaman adalet hızlı tecelli etseydi, 10-15 gün içerisinde bu adam yargılansaydı ’kadına hakaretten’ tutuklanacaktı. Bu olay kendisi için de bizim için de iyi olacaktı. Şimdi ne kadar ceza verirlerse versinler en olacak. Benim kız kardeşim geri mi gelecek? En ağır cezayı almasını istiyoruz. Raporla bu iş olmaz. Her rapor alanın cezası indirilirse ne güzel. Rapor alan beğendiği adamı vurur. Öyle bir şey olmaz" diyerek tepkisini dile getirdi.