Merdan Yanardağ ile Enver Aysever’e soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlere ilişkin sarf ettiği sözler nedeniyle gazeteciler Merdan Yanardağ ile Enver Aysever hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ suçundan re’sen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin sarf ettiği sözler gerekçesiyle şüpheli gazeteciler Merdan Yanardağ ve Enver Aysever hakkında re’sen soruşturma başlatıldı. Şüpheli Merdan Yanardağ’ın bir televizyon programında sarf ettiği sözlerin, şüpheli Enver Aysever’in ise sosyal medyada yayınlanan video içeriğinde sarf ettiği sözlerin ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ suçunu oluşturduğu belirtildi.