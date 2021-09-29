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Mercedes Kadir’in ağabeyi de vefat etti

Malatya’da 7’den 70’e herkesin sevgisini kazanan Mercedes Kadir lakaplı merhum Fatih Kaydı’nın ağabeyi Mehmet Kaydı vefat etti. Anne Sıddı Zeynep Kaydı, kendisi hayatta iken 4 evladını toprağa vermenin üzüntüsünü yaşıyor.

Asayiş 29.09.2021, 14:31
Mercedes Kadir’in ağabeyi de vefat etti

Malatya’da 7’den 70’e herkesin sevgisini kazanan Mercedes Kadir lakaplı merhum Fatih Kaydı’nın ağabeyi Mehmet Kaydı vefat etti. Anne Sıddı Zeynep Kaydı, kendisi hayatta iken 4 evladını toprağa vermenin üzüntüsünü yaşıyor.

Sabah saatlerinde şeker koması teşhisiyle ambulans ile Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan evli ve 3 çocuk babası Mehmet Kaydı (58), bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Anne Sıddı Zeynep Kaydı, kendisi hayatta iken 4 evladını toprağa vermenin üzüntüsünü yaşıyor.

7’den 70’e yetmişe herkesin sevgisini kazanan Mercedes Kadir lakaplı Fatih Kaydı (36), 18 Nisan 2020 tarihinde KOAH nedeniyle vefat etmişti.

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