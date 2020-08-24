Merada otlanan ata akılalmaz şiddet
BATMAN'IN GERCÜŞ İLÇESİNDE MERADA OTLANAN AT, KİMLİĞİ BELİRSİZ KİŞİ VEYA KİŞİLERİN SALDIRISINA UĞRADI.
Batman’ın Gercüş ilçesinde merada otlanan at, kimliği belirsiz kişi veya kişilerin saldırısına uğradı. Saldırganlar ata tüfekle ateş açtıktan sonra sert bir cisimle vurup yaralarken, talihsiz hayvanın sahibi, saldırganların bulunup cezalandırılmasını istedi.
Gercüş’te her sabah atının bakımını yapmaya giden Rıdvan Korkut isimli vatandaş, bu sabah gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Otlanması için bağladığı meradaki atının yanına giden Korkut, hayvanın vücudunda 18 saçma ve yara izleri tespit etti. Atının bağlı olduğunu ve kimsenin tarlasına girmediğini belirten Korkut, "Sabahın erken saatlerinde atımı kontrol etmeye gelirim. Bu sabah geldiğimde at kanlar içindeydi. Sağına soluna baktım ve birçok saçma gördüm. Birileri gelmiş tüfekle ateş açmış, atın vücudundan 2 tane saçma mermisini çıkardım, geriye kalan 16 saçmada duruyor. Bu atım şimdiye kadar kimsenin bahçesine girmedi, zarar vermedi. Bir vicdansız tarafından saçma tüfeği ile 18 el ateş edilmiş. Kimin vurduğunu bilmiyorum ama bu vicdansızı Allah’a havale ediyorum. Atımı veterinere götüreceğim, saldırganların bulunup cezalandırılmasını istiyorum" dedi.
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