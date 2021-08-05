Menteşe’de yangın söndürme çalışmaları devam ediyor

Muğla bölgesinde devam eden ve kontrol altına alınmayan Kavaklıdere’deki orman yangını Muğla’nın Menteşe sınırlarına dayandı. Menteşe’nin kırsal Şenyayla Mahallesi’ne yakın noktada devam eden yangın havadan görüntülendi.

Kavaklıdere ilçesinde 11 mahallenin boşaltıldığı orman yangını sonrası Menteşe ilçesinin de kırsal Şenyayla Mahallesi tedbir amacıyla geçici olarak tahliye edildi. Tedbir amaçlı çok sayıda ekibin mahalle girişinde hazır halde bulunduğu orman yangınına, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan da müdahale edilmeye devam ediliyor.

Öte yandan, rüzgarın da etkisiyle ara ara alevlerin yükseldiği o noktalar ise havadan görüntülendi.