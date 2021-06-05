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Menfeze sıkışan büyükbaş hayvan 2 saatlik operasyonla kurtarıldı

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde yol altındaki menfeze sıkışan bir büyükbaş hayvan, itfaiye ekipleri tarafından 2 saat süren operasyon ile kurtarıldı.

Asayiş 05.06.2021, 11:21
Menfeze sıkışan büyükbaş hayvan 2 saatlik operasyonla kurtarıldı

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde yol altındaki menfeze sıkışan bir büyükbaş hayvan, itfaiye ekipleri tarafından 2 saat süren operasyon ile kurtarıldı.

Yahyalı ilçesi Çamlıca Mahallesi Suna Yaylası mevkisinde meydana gelen olayda besici Şahin Türköz, hayvanlarını otlatırken bir büyükbaş hayvanının yol altındaki menfeze sıkışması sonucu itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, ihbar üzerine bölgeye giderek bilgi, tecrübe ve özverili çalışmaları ile yol altındaki menfeze girerek sıkışan büyükbaş hayvanı 2 saat süren operasyonun ardından kurtardı.

Büyükbaş hayvan, sahibi Şahin Türköz’e teslim edilirken, besici Türköz itfaiye ekiplerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
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