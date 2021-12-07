Menemen’de tefecilere operasyon: 2 tutuklama

İzmir’in Menemen ilçesinde, bir süredir faiz ile para veren ve yüksek miktarlarda para talep ederek vatandaşları canından bezdiren tefecilere yönelik operasyonda yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Menemen’de tefecilik yaparak haksız kazanç elde eden ve ağlarına düşürdükleri vatandaşları zor duruma düşüren kişilere yönelik çalışma başlatıldı. Başlatılan teknik ve fiziki takip sonucunda, 50’den fazla kişiyi mağdur ettiği tespit edilen şüpheli M.Z.B. ve M.B., Menemen Cumhuriyet Başsavcılığının kararıyla gözaltına alındı.

Faiz ile para veren ve bu para karşılığında vatandaşlardan yüksek miktarda meblağlar talep ettiği iddia edilen M.Z.B. ve M.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tefecilerin mağdur ettiği vatandaşların isimlerinin de yer aldığı defter ve ajandalara da el konulduğu ifade edildi.