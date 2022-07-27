Menekşe Sahili’nde yanan tekneyi jet ski ile söndüren cankurtaran konuştu

Küçükçekmece Menekşe Sahili’nde yanan tekneyi jet ski ile denizden su sıçratarak üç manevrada söndüren cankurtaran Ferhat Çubu, "Telsizden anons geçince biz de hızlı bir şekilde yangın söndürme tüpü ile ekstra kurtarma aletleri alıp müdahale etmeye gittik. Biz teknenin içinde insanların olduğunu düşündük. Yangın tüpünden daha hızlı olur düşüncesiyle jet ski ile manevralar yaparak yangını söndürdüm" dedi.

Küçükçekmece Menekşe Sahili’nde dün bir tekne alev alev yanmaya başladı. Durumu haber alan cankurtaran Ferhat Çubu, jet ski ile üç manevra yaparak denizden sıçrattığı sularla yangını söndürdü. Daha sonra yanan teknenin sahiplerine ulaşan Çubu, destek amaçlı gelen diğer jet skilerin yardımıyla tekneyi kıyıya çıkardı.

Yanan tekneyi söndüren Ferhat Çubu, “Bizim cankurtaran kulelerinde bir arkadaş olayı gördü. Telsizden anons geçince biz de hızlı bir şekilde yangın söndürme tüpü ile ekstra kurtarma aletleri alıp müdahale etmeye gittik. Biz teknenin içinde insanların olduğunu düşündük. Yangın tüpünden daha hızlı olur düşüncesiyle jet ski ile manevralar yaparak yangını söndürdüm. Ardından yangın söndürme tüpü ile soğutma yaptım. Etrafta herhangi bir insan göremeyince en yakın tekneye ulaştım, ’Gördünüz mü içeride kimseyi?’ diye sordum. Teknenin onların olduğunu söyledi. Arızalı tekneyi çekerken alev alınca bırakıp uzaklaşıyorlar. Tekne söndükten sonra diğer teknelerine bağlayarak kıyıya doğru çektiler, biz de destek amaçlı yanlarında durduk. Biz yangına müdahale ederken şefimiz yakındaki diğer plajlara haber vererek destek amaçlı başka jet skiler de çağırdı. Tek değildim, yanımda bir cankurtaran arkadaşla gittim. Gittiğimizde alev bayağı bir yükselmişti, başka türlü söndüremezdik. Üç manevradan sonra hemen söndürdüm. Soğutmayı da yangın söndürme tüpü ile yaptım” dedi.