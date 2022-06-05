Menekşe sahilinde kaybolan 4 yaşındaki çocuk bulundu

İstanbul Küçükçekmece’de Menekşe sahilinde kaybolan 4 yaşındaki küçük kız polis ekipleri tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

Küçükçekmece Menekşe Sahilinde bugün 4 yaşında bir kız çocuğu kayboldu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri çocuğu bulmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda bulunan 4 yaşındaki çocuk ailesine teslim edildi.