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Menekşe sahilinde kaybolan 4 yaşındaki çocuk bulundu
İstanbul Küçükçekmece’de Menekşe sahilinde kaybolan 4 yaşındaki küçük kız polis ekipleri tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.
Asayiş 05.06.2022, 15:03
İstanbul Küçükçekmece’de Menekşe sahilinde kaybolan 4 yaşındaki küçük kız polis ekipleri tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.
Küçükçekmece Menekşe Sahilinde bugün 4 yaşında bir kız çocuğu kayboldu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri çocuğu bulmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda bulunan 4 yaşındaki çocuk ailesine teslim edildi.