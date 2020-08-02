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Menderes’teki yangını söndürme çalışmaları sürüyor
MENDERES'TEKİ YANGIN DEVAM EDİYOR.
Asayiş 02.08.2020, 20:07
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İzmir’in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.
İzmir’in Menderes ilçesine bağlı Çile Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda öğlen saatlerinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebepten çıkan yangın dolayısıyla bölgeye ekipler sevk edildi. Yangın sebebiyle Gümüldür Yolu, Menderes Kaymakamlığının emirleriyle jandarma tarafından çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına 41 arazöz, 7 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı ile güney istikametinde denize doğru müdahale etmeye devam ediyor.
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