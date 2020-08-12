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Menderes’teki orman yangınıyla ilgili flaş gelişme: O şahıs tutuklandı
İZMİR'İN MENDERES İLÇESİNDE, ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN SONRASI YAKALANAN VE İFADESİNDE TUVALET İHTİYACINI GİDERMEK İÇİN ORMANA GİRDİĞİNİ, BU SIRADA SİGARASINI YANLIŞLIKLA AĞAÇLIK ALANA DÜŞÜRDÜĞÜNÜ SÖYLEYEN ŞAHIS TUTUKLANDI.
Asayiş 12.08.2020, 10:10
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İzmir’in Menderes ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın sonrası yakalanan ve ifadesinde tuvalet ihtiyacını gidermek için ormana girdiğini, bu sırada sigarasını yanlışlıkla ağaçlık alana düşürdüğünü söyleyen şahıs tutuklandı.
Görece Mahallesi yakınlarında çıkan yangın, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 6 helikopter, 30 arazöz ve 2 dozerin 3 saatlik müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alınabilmişti. Ormanlık alana yakın bir bölgede yakalanan S.T.’nin jandarmadaki işlemleri ise tamamlandı. İfadesinde, tuvalet ihtiyacını gidermek için ormana girdiğini, bu sırada sigarasını yanlışlıkla ağaçlık alana düşürdüğünü söyleyen şahıs daha sonra adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
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