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Menderes’te jandarmadan kumar baskını
Menderes ilçesinde jandarmanın yaptığı operasyonda, kumar oynadıkları tespit edilen 8 kişiye, kumar oynamak ve sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten 34 bin TL idari para cezası uygulandı.
Asayiş 18.01.2021, 16:12
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Menderes ilçesinde jandarmanın yaptığı operasyonda, kumar oynadıkları tespit edilen 8 kişiye, kumar oynamak ve sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten 34 bin TL idari para cezası uygulandı.İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Menderes ilçesi Altıntepe Mahallesi’nde N.B. isimli şahsın kiraladığı bir eve baskın düzenledi. İçeride 8 kişinin kumar oynadığını tespit eden ekipler, yapılan aramada evin muhtelif yerlerinde 35 gr. kubar esrar ile 1 adet ruhsatsız tüfek ve buna ait 30 doku kartuş ele geçirdi. Şüpheli şahıslara kumar oynamak ve sosyal mesafe kurallarını ihlal etmekten toplam 34 bin 169 TL idari para cezası uyguladı. Şüpheliler N.B., O.A., H.T. ve H.Ç. hakkında adli tahkikat başlatıldı.
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