Menderes ilçesi CHP’li Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ile Aksaray’ın Yenikent Beldesinin bağımsız Belediye Başkanı Mehmet Emin Yumuşak görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrolle serbest bırakılan İzmir’in Menderes ilçesi CHP’li Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ile haksız kazanç elde ettiği ve kamuyu zarara uğrattığı ileri sürülen Aksaray’ın Yenikent Beldesinin bağımsız Belediye Başkanı Mehmet Emin Yumuşak’ı görevden uzaklaştırdı.

Alınan bilgiye göre, Menderes Belediyesi’ndeki rüşvet ve yolsuzluk iddiaları üzerine Mülkiye Teftiş Kurulunca inceleme yapıldı, Menderes Cumhuriyet Başsavcılığınca da soruşturma yürütüldü.

İnceleme ve soruşturmalar sonrasında Menderes Belediye Başkanı CHP’li Mustafa Kayalar ile aynı partili Belediye Meclis Üyesi Ertanç Güleç’in rüşvet aldığı ve haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

Mülkiye Teftiş Kurulu, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve dün çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kayalar ile Güleç’in tanıkların ve ifade sahiplerinin baskı altına alınmaması, suç delillerinin yok edilmesinin, karartılmasının ya da değiştirilmesinin önüne geçilebilmesi, yapılacak ön inceleme ve soruşturmanın selameti için görevden uzaklaştırılmasını talep etti.

Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı, Başkan Kayalar ile Güleç’i geçici olarak görevden uzaklaştırdı.

Ayrıca Mülkiye Teftiş Kurulu, haksız kazanç elde ettiği ve belediyeyi zarara uğrattığı gerekçeleriyle hakkında dava ve soruşturma bulunan Aksaray’ın Yenikent Beldesinin bağımsız Belediye Başkanı Mehmet Emin Yumuşak’ın da görevden uzaklaştırılmasını istedi.

Bakanlık, Yumuşak’n da geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.