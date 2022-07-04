Menderes Belediyesine yolsuzluk operasyonu

İzmir’de bulunan Menderes Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması çerçevesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, haklarında yakalama kararı verilen 28 şüpheliden 26’sı yakalandı.

Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Menderes Belediyesindeki yolsuzluk iddialarına ilişkin soruşturmada "ihaleye fesat karıştırma" suçu çerçevesinde çöp toplama, iş makinesi ve araç kiralama ihalelerinde usulsüzlükler yapılarak yaklaşık 10 milyon liralık kamu zararının oluşmasında sorumluluğu bulunduğu iddiasıyla 28 kişi hakkında yakalama kararı verildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin bu sabah başlattığı operasyonda aralarında belediyenin temizlik işleri müdürü ve yazı işleri müdürünün de bulunduğu şüphelilerden 26’sı yakalandı. 2 şahıs ile ilgili çalışma ise sürüyor.