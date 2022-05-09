banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Alpaslan Kuytul tutuklandı
Alpaslan Kuytul tutuklandı
Umre ziyaretleri 2 yıl aradan sonra yeniden başladı
Umre ziyaretleri 2 yıl aradan sonra yeniden başladı
TFF, Arda Kardeşler’e soruşturma açtı
TFF, Arda Kardeşler’e soruşturma açtı
Dolar 15 TL'yi geçti!
Dolar 15 TL'yi geçti!

Memurun unutkanlığı 4 ayına mal oldu

Gaziantep’te tutuklu yargılandığı dosyadan ilk duruşmada beraat edip tahliyesine karar verilen Onur Can Kantar, görevli memurun kararı cezaevine göndermeyi unutması nedeniyle 4 ay fazladan tutuklu kaldı. Cezaevindeki yetkilileri beraat ettiğine inandıramayan Kantar memurun ihmalinin fark edilmesi üzerine tahliye edilirken, belgeyi göndermeyi unutan Mehmet Cahit A. hakkında 6 yıl hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

Asayiş 09.05.2022, 16:04 09.05.2022, 16:14
Memurun unutkanlığı 4 ayına mal oldu

Gaziantep’te İl Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan bir soruşturma çerçevesinde 28 Aralık 2020 tarihinde tutuklanan Onur Can Kantar (23), hakkında Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı “Hırsızlık ve mala zarar verme” suçundan iddianame hazırladı. İddianame Gaziantep 17 Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edilirken tutuklu sanık Kantar, 21 Ocak 2021 tarihinde ilk defa hakim karşısına çıktı. Görülen ilk duruşmada hem beraatına hem tahliyesine karar verilen Kantar, mahkemenin verdiği karara rağmen 4 ay boyunca cezaevinden tahliye edilmedi. Hakkında verilen tahliye kararı yazısının tutuklu bulunduğu cezaevine görevli memurun unutkanlığı nedeniyle gönderilmemesinden dolayı cezaevinden çıkamayan Kantar, beraat ettiği suçtan tutuklu kaldı.

Memurun unutkanlığı 4 ay sonra fark edildi

Gaziantep Adliyesi’nde görevli memur Mehmet Cahit A.’nın tahliye müzekkeresini cezaevine göndermediği tahliye kararından 4 ay sonra 25 Mayıs 2021’de fark edildi. Adliyenin esas masa biriminde görevli olan memurun ihmalinin fark edilmesi üzerine beraat eden Kantar, cezaevinden apar topar tahliye edildi. Kantar’ın tahliye edilmesinin ardından Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından memur Mehmet Cahit A. hakkında tutanak tutularak adli ve idari soruşturma başlatıldı.

“Tahliye kararı memurun bilgisayar ekranına düşüyor”

Soruşturma dahilinde ifadesi alınan mağdur Onur Can Kantar, beraat kararı almasına rağmen 4 ay boyunca cezaevinde fazladan yattığını söyledi. Cezaevindeki görevlilere yaşadığı mağduriyeti anlatamadığını aktaran Kantar, gardiyanların ve yetkililerin tahliye kararı aldığına tahliye evrakının gönderilmemesi nedeniyle inanmadıklarını ifade etti. Mağduriyetin neden olan memurdan şikayetçi olduğunu belirten Kantar, “Tahliye kararı memur Mehmet Cahit A.’nın bilgisayar ekranına 21 Ocak 2021’de saat 13.56’da düşüyor. Memur tahliye müzekkeresinin gereği olan işlemleri yapmayarak müzekkereyi dosya içerisine bırakıyor. Müzekkerenin geç gönderilmesinden dolayı tahliye edilmediğimi cezaevinde öğrendim. Bu süreçte maddi ve manevi olarak mağduriyet yaşadım” ifadelerini kullandı.

6 yıl hapsi isteniyor

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü adli ve idari soruşturmanın tamamlanmasının ardından memur Mehmet Cahit A. hakkında “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “İhmal suretiyle görevi kötüye kullanma” suçlarından 6 yıl hapis talebiyle iddianame hazırlandı. İddianamede 21 Ocak 2021’de görülen duruşma sonrasında verilen tahliye kararının Cumhuriyet Başsavcılığının esas masasına aynı gün içerisinde UYAP sistemi üzerinden gönderildiği belirtildi. Tahliye müzekkeresinin şüpheli Mehmet Cahit A. tarafından dosyaya kayıt edilmesine rağmen mağdurun tahliyesi için Gaziantep E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna müzekkere yazılmadığı aktarılan iddianamede, söz konusu ihmalin tahliye kararının üzerinden 4 aydan fazla geçtikten sonra fark edildiği paylaşıldı.

“Sehven yaşanmış olabilir”

İddianamede şüpheli memur Mehmet Cahit A.’nın da ifadesine yer verildi. Tahliye kararının kendisine ait ekran üzerinden sisteme kendisinin kayıt ettiğini ifadesinde belirten Mehmet Cahit A., “O tarihte 72 tahliye müzekkeresini kaydettim. Diğer tahliyelerde hiçbir sorun yaşanmadı. Söz konusu olay personel eksikliğinden kaynaklı iş yoğunluğu ile yaşandığım epilepsi hastalığından dolayı sehven yaşanmış olabilir. Sadece benim sorumlu tutulmam hakkaniyete uymuyor. Mağdur ve kardeşi tahliye ile ilgili mahkeme ve cezaeviyle görüşüyor ama hiçbir sonuç alamıyor. Mahkemelerin tamamına yakını tahliye kararını esas masa ile birlikte cezaevine gönderiyor. Söz konusu olayda mahkeme kararı cezaevine göndermiyor” ifadeleriyle kendini savundu.

“Kararı okuyup kayıt etmesine rağmen onaya sunmuyor”

Şüpheli memur Mehmet Cahit A.’nın savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik hayatın olağan akışına aykırı olduğu aktarılan iddianamede, “UYAP kayıtları göz önüne alındığında, şüphelinin görevi dahilinde olan tahliye kararını UYAP üzerinden açıp okumasına ve kayıt etmesine rağmen, kararı ilgili ceza infaz kurumuna gönderilmek üzere görevli Cumhuriyet Savcısının onayına sunmayarak ve görevinin gereklerine aykırı olarak ihmali davranışla kişi mağduriyeti ve kamu güvenilirliğinin zedelenmesine ve ayrıca mağdurun 4 ay gibi bir süre haksız yere ceza infaz kurumunda kalmasına sebebiyet vermek suretiyle üzerine atılı suçları işlediği anlaşılmıştır” denildi.

“İhmali olan herkes yargılanmalı”

Hazırlanan iddianameyi değerlendiren mağdur Onur Can Kantar’ın avukatı Mehmet Erdem, müvekkilinin beraat ettiği suçtan fazladan 4 ay tutuklu kalmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Sanık memurun önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanacağını aktaran Erdem, “Burada ciddi bir ihmal var. Müvekkilim tahliye kararını cezaevindeki yetkililere aylarca inandıramıyor. 4 ay sonra ‘pardon’ denilerek tahliye ediliyor. Burada etkin bir soruşturmayla İhmali olan herkesin yargılanması gerekir” şeklinde konuştu.

#memur
Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 09 Mayıs 2022
İmsak 04:03
Güneş 05:46
Öğle 13:06
İkindi 16:59
Akşam 20:15
Yatsı 21:51
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 36 78
2. Fenerbahçe 36 69
3. Konyaspor 35 64
4. Başakşehir 36 61
5. Alanyaspor 36 58
6. Karagümrük 36 56
7. Beşiktaş 36 55
8. Adana Demirspor 36 52
9. Antalyaspor 35 52
10. Kasımpaşa 36 50
11. Hatayspor 36 50
12. Sivasspor 36 48
13. Galatasaray 36 48
14. Kayserispor 36 44
15. Giresunspor 36 44
16. Gaziantep FK 36 43
17. Rizespor 36 36
18. Altay 36 34
19. Göztepe 36 28
20. Ö.K Yeni Malatya 36 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 34 66
3. Bandırmaspor 34 58
4. İstanbulspor 34 58
5. Erzurumspor 34 57
6. Eyüpspor 34 51
7. Tuzlaspor 34 49
8. Samsunspor 34 47
9. Keçiörengücü 34 47
10. Manisa Futbol Kulübü 35 46
11. Adanaspor 35 45
12. Denizlispor 34 45
13. Gençlerbirliği 34 45
14. Boluspor 34 44
15. Altınordu 34 42
16. Bursaspor 34 41
17. Kocaelispor 34 41
18. Menemen Belediyespor 34 38
19. Balıkesirspor 34 12
Takımlar O P
1. M.City 35 86
2. Liverpool 35 83
3. Chelsea 35 67
4. Arsenal 35 66
5. Tottenham 35 62
6. M. United 37 58
7. West Ham United 36 55
8. Wolverhampton Wanderers 35 50
9. Brighton 36 47
10. Crystal Palace 35 44
11. Aston Villa 34 43
12. Brentford 36 43
13. Newcastle 36 43
14. Leicester City 34 42
15. Southampton 36 40
16. Everton 34 35
17. Burnley 35 34
18. Leeds United 35 34
19. Watford 35 22
20. Norwich City 35 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 35 81
2. Barcelona 35 69
3. Sevilla 35 65
4. Atletico Madrid 35 64
5. Real Betis 35 58
6. Real Sociedad 35 56
7. Villarreal 35 53
8. Athletic Bilbao 35 52
9. Osasuna 35 46
10. Valencia 35 44
11. Celta Vigo 35 43
12. Rayo Vallecano 35 42
13. Espanyol 35 40
14. Elche 35 39
15. Getafe 35 37
16. Cadiz 35 35
17. Granada 35 34
18. Mallorca 35 32
19. Levante 35 29
20. Deportivo Alaves 35 28
17°
açık