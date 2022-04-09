Melikgazi’de bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, aralarında tartışma çıkan şahıs tarafından bıçaklanarak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Esenyurt Mahallesi’nde bulunan Hangar Parkı’nda aralarında husumet bulunan M.S. ile Furkan Ç. karşılaştı. M.S. ile Furkan Ç. arasındaki tartışma büyüyerek sopalı, bıçaklı kavgaya dönüştü. Furkan Ç., vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle yaralanırken olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri parkta geniş güvenlik önlemi alırken, Furkan Ç. ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.