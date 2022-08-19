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Melih Kestel cinayetinde yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Eskişehir’de bir kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden Melih Kestel’in cinayet şüphelisi olarak yakalanan 4 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Asayiş 19.08.2022, 20:03
Melih Kestel cinayetinde yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Eskişehir’de bir kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden Melih Kestel’in cinayet şüphelisi olarak yakalanan 4 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bahçelievler Mahallesi Seylap Caddesi’nde 16 Ağustos gecesi meydana gelen ve Melih Kestel’in bıçaklanarak hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan kavga sonucu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin başlattığı çalışmalarda olaya karıştığı tespit edilen 4 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hacı Mustafa B., Gül Hanım T., Emre D. ve Mert G.’nin tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

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