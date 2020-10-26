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Melek Aslan cinayeti: Kardeşince öldürülen genç kadının eski erkek arkadaşı 'cinayete azmettirme' suçlamasıyla tutuklandı
Melek Aslan cinayeti: Kardeşince öldürülen genç kadının eski erkek arkadaşı 'cinayete azmettirme' suçlamasıyla tutuklandı
Diyarbakır'da geçen hafta 24 yaşındaki Melek Aslan'ın, erkek kardeşi Mustafa Aslan tarafından öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan Orhan Vatansever tutuklandı. Melek Aslan'ın eski arkadaşı olan Orhan Vatansever, "cinayetin azmettiricisi olmakla" suçlanıyor.
Asayiş 26.10.2020, 09:18
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35 yaşındaki Orhan Vatansever, Cumartesi günü Sakarya'da gözaltına alındı ve Diyarbakır'a götürüldü.
Orhan Vatansever, emniyetteki sorgusunun ardından yoğun güvenlik önlemleri altında çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle Nöbetçi 2'nci Sulh Hakimliği'ne sevk edilen Vatansever, Pazar günü mahkeme tarafından tutuklandı.
Mustafa Aslan ifadesinde 'Namusumuzu temizledik' demişti
Melek Aslan, 21 Ekim'de Diyarbakır'ın Ofis semtinin en işlek yerlerinden Sanat Sokağı'nda 21 yaşındaki kardeşi Mustafa Aslan tarafından başından ve göğsünden vurularak öldürülmüştü.
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