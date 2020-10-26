Melek Aslan cinayeti: Kardeşince öldürülen genç kadının eski erkek arkadaşı 'cinayete azmettirme' suçlamasıyla tutuklandı

35 yaşındaki Orhan Vatansever, Cumartesi günü Sakarya'da gözaltına alındı ve Diyarbakır'a götürüldü.

Orhan Vatansever, emniyetteki sorgusunun ardından yoğun güvenlik önlemleri altında çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle Nöbetçi 2'nci Sulh Hakimliği'ne sevk edilen Vatansever, Pazar günü mahkeme tarafından tutuklandı.

Mustafa Aslan ifadesinde 'Namusumuzu temizledik' demişti

Melek Aslan, 21 Ekim'de Diyarbakır'ın Ofis semtinin en işlek yerlerinden Sanat Sokağı'nda 21 yaşındaki kardeşi Mustafa Aslan tarafından başından ve göğsünden vurularak öldürülmüştü.