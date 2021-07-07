Meksika’yı sel vurdu: 7 ölü

Meksika’da etkisini sürdüren sağanak yağışlar ve yaşanan sel felaketi nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti.

Meksika’da etkisini sürdüren sağanak yağışlar beraberinde seli getirirken, sel felaketinin bilançosu netleşmeye başladı. Hidalgo, Coahuila, Oaxaca, Tamaulipas ve Sonora eyaletlerinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 6 kişi hayatını kaybederken, geçtiğimiz pazartesi günü donarak ölen 40 yaşında bir kişi ile birlikte bilanço 7’ye yükseldi. Şiddetli yağış ve sel nedeniyle yüzlerce evde su baskınları meydana gelirken, çok sayıda araç da sular altında kaldı.

Oaxaca eyaletinde yer alan Mixteca bölgesinde çocukların oyun oynadığı alanın yakınlarında bir istinat duvarının şiddetli yağışların etkisiyle çökmesi sonucu biri 3, diğeri ise 22 yaşında 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Costa bölgesindeki San Juan Colorado kasabasında ise tarım arazisine yıldırım düştü. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, yetkililer yıldırıma karşı dikkatli olunması konusunda halka uyarıda bulundu. Sel sularına kapılan bir şahıs ile deniz kıyısında yükselen dalgaların sürüklediği bir çocuk da boğularak yaşamını yitirdi. Geçtiğimiz pazartesi günü ise dolu yağışı görülen bir bölgede 40 yaşındaki bir şahıs donarak hayatını kaybetti.

Sivil savunma ekipleri bölgedeki araçlarda mahsur kalanları kurtarma çalışmalarına devam ederken, şu ana kadar 3 kişi kurtarıldı. Kurtarma çalışmalarında zor anlar yaşayan 2 sivil savunma görevlisi de vücut ısılarında yaşanan düşüş nedeniyle tedaviye alındı.

Sağanak yağış caddeleri göle çevirdi

Özellikle başkent Mexico City yakınlarındaki Atizapan ilçesinde etkili olan şiddetli yağışlar altyapı yetersizliği nedeniyle su baskınlarına yol açarken, cadde ve sokaklar göle döndü. İlçedeki Salvador Gonzalez Herrejon Hastanesi’nde su baskını nedeniyle aralarında yeni doğan bebeklerin de bulunduğu onlarca hasta farklı sağlık merkezlerine nakledildi. Covid-19 hastalarının da tedavi edildiği hastanede sağlık personeli, sivil savunma ekipleri ve Ulusal Muhafızların da yardımıyla yoğun bakım ve acil servis gibi alanlardaki bebekleri, hastaları ve tıbbi malzemeleri kurtarmaya çalışırken sel sularında zor anlar yaşadı.