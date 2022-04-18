Meksika’daki orman yangınında 4 kişi hayatını kaybetti

Meksika’nın Oaxaca eyaletinde çıkan orman yangınında söndürme çalışmalarına gönüllü olarak katılan 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Meksika’nın güneyindeki Oaxaca eyaletinin Magdalena Peasco kasabası yakınlarında Cumartesi günü çıkan orman yangınında söndürme çalışmalarına katılan 4 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer alevlerle mücadelenin bölge itfaiye ekiplerinin yanı sıra yerel halkın da desteğiyle sürdürüldüğünü ancak yangının henüz kontrol altına alınamadığını bildirdi.

Meksika Ulusal Orman Komisyonu (Conafor) tarafından yapılan açıklamada, 17 Nisan Pazar günü itibarıyla ülkenin farklı bölgelerinde aktif 50 orman yangını olduğu ve bu yangınlarda toplam 2 bin 16 itfaiyecinin görev yaptığı belirtildi. Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki iki büyük yangından biri olan Nuevo Leon eyaletinin Santiago şehrindeki orman yangınının tamamen kontrol altına alındığı bildirildi. Bölgede başlayan yağmurun söndürme çalışmalarına katkı sağladığı ifade edildi.

Kuzeydeki diğer büyük orman yangını olan Tamaulipas eyaletindeki El Cielo Ekolojik Parkı’nda 17 Mart’ta başlayan yangında ise alevlerle mücadele hala devam ediyor. Şimdiye kadar 5 bin hektar ormanlık alanın kül olmasına sebep olan yangının yüzde 75’inin kontrol altına alındığı bildirildi.