Meksika’daki Cadılar Bayramı partisinde sahte alkol zehirlenmesi

Meksika’da düzenlenen Cadılar Bayramı partisinde çok sayıda genç sahte alkolden zehirlendi.

Meksika’nın Puebla eyaletinin San Manuel semtinde düzenlenen Cadılar Bayramı partisinde sahte alkol krizi yaşandı. Partinin düzenlendiği salonda bulunan çok sayıda genç, satılan sahte içkilerden zehirlenerek fenalaştı. Zehirlenen bazı gençlerin bilincini kaybederek bayıldığı, bazılarının ise istifra ettiği görüldü. Partiye katılanların çoğunun 18 yaşın altında lise öğrencisi olduğu belirtilirken, zehirlenen gençler yardım için ailelerini çağırdı. Partide bulunan gençler ve bazı aileler, organizatörlerin sahte içki sattıkları için zehirlendiklerini ifade etti. Bazı anne babalar sahte içki ile çocuklarının zehirlenmesine neden olan organizatörlerden şikayetçi olacaklarını söyledi.

Olay sonrası partinin düzenlendiği salonun dışında çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde sahte alkolden zehirlenmiş 8 genç görülüyor. Bazı gençlerin bilinçsizce yerde yatması dikkat çekerken, olayın görgü tanıkları partiye yüzlerce kişinin katıldığını, sahte içkiden zehirlenenlerin sayısının çok daha yüksek olduğunu belirtti.

Olayla ilgili şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.