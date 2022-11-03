Meksika’da tren otomobil ve otobüsü biçti: 1 ölü, 19 yaralı

Meksika’da trenin hemzemin geçitte otobüs ve otomobile çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

Meksika’nın Nuevo Leon eyaletinde yer alan Garca şehrinde yolcu otobüsü ve otomobile hemzemin geçitten geçtikleri sırada tren çarptı. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, otobüste bulunan 19 yolcu ise yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olaydan yara almadan kurtulan otobüsün şoförü ise tutuklandı. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alınırken, görüntülerde, kazaya karışan otomobil ve otobüs de dahil olmak üzere tüm araçların, tren geldiği halde hemzemin geçitten geçmeye çalıştığı görüldü.