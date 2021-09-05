Meksika’da toplanan göçmenler ABD’ye doğru yola çıktı

Meksika’nın güneyindeki Tapachula şehrinde toplanan yaklaşık 400 kişiden oluşan bir grup göçmen ABD’ye ulaşmak üzere Cumartesi günü sabah saatlerinde yola çıktı.

Meksika’nın Guatemala sınırına yakın Tapachula şehrindeki bir parkta toplanan ve aralarında Guatemala, Nikaragua, El Salvador, Haiti, Küba ve Venezuelalıların bulunduğu yaklaşık 400 kişiden oluşan bir göçmen grubu ABD’ye ulaşmak için Meksika’nın kuzeyine doğru hareket etti. Meksika Mültecilere Yardım Komisyonu’na (COMAR) resmi olarak yaptıkları mülteci talebine aylardır cevap alamayan göçmenler, güvenlik güçlerinin sert müdahalelerde bulunmasına rağmen ABD’ye doğru yola çıktı.

Aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu gruptan bazıları çaresizlik içinde olduklarını söyleyerek, Meksika’dan geçmelerine izin veren resmi belgeleri beklemek için daha fazla maddi kaynaklarının bulunmadığını ifade etti.

Bu hafta başından beri Meksika’da toplanarak ilerleyen dördüncü göçmen kafilesi olan grup şimdilik karayolu üzerinde yürüyerek kuzeye doğru ilerlemeye devam ediyor. Daha önceki göçmen gruplar Ulusal Muhafızlar ve diğer federal güvenlik unsurlarının sert müdahalesiyle dağıtılmıştı.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ise konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, resmi belgeleri olmayan göçmenlerin Meksika’nın güneyinde beklemeye devam etmesi gerektiğini ifade ederken önümüzdeki hafta ABD’li mevkidaşı Joe Biden’a bir mektup yazarak Orta Amerikalı göçmenlere geçici çalışma izni verilmesini isteyeceğini belirtti.

Meksika Ulusal Göç Enstitüsü bu yılbaşından 31 Ağustos gününe kadar ülkede toplam 147 bin 33 kaçak göçmenin tespit edildiğini bildirdi.