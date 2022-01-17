Meksika’da tır dorsesinden 359 göçmen çıktı

Meksika’da bir tırın dorsesinde seyahat eden 359 göçmen yakalandı.

Meksika’nın doğusunda yer alan Veracruz eyaletindeki bir tırın içinde çoğu Orta Amerikalı olan 359 göçmen gözaltına alındı. Meksika Ulusal Göç Enstitüsü’nden (INM) yapılan açıklamada, “Bugün 03:30 sıralarında, Coatzacoalcos-Veracruz otoyolundaki bir kontrol noktasında, Federal Göçmenlik Memurları (AFM) rutin bir kontrol gerçekleştirmek için tırı durdurdu. Gelen sesler üzerinde aracın içinde arama yapmaya karar veren ekipler, göçmenleri yakaladı” ifadelerine yer verildi.

INM, göçmenlerin 294’ünün Guatemala’dan, 38’inin Nikaragua’dan, 15’inin El Salvador’dan, 8’inin Honduras’tan ve 4’ünün de Ekvador’dan geldiğini açıkladı.

Sürücü ve tır, Cumhuriyet Başsavcılığına (FGR) teslim edildi.

Bölge Gümrük ve Sınır Koruma Dairesi, 30 Eylül’de sona eren 2021 mali yılında Meksika sınırında 1,7 milyondan fazla kaçak göçmen tespit etti.

İçişleri Bakanlığı Göç Politikası Birimine göre ise, Meksika’da Ocak-Kasım ayları arasında 252 binden fazla belgesiz göçmen yakalandı ve 100 binden fazla göçmen de sınır dışı edildi.