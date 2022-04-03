Meksika’da silahlı çatışma: 9 ölü

Meksika’nın Michoacan eyaletinde silahlı bir grup, güvenlik güçleriyle çatışmaya girdi. Olayda, 1 polis ve 8 saldırgan hayatını kaybetti.

Meksika’nın Michoacan eyaletinde yer alan Jiquilpan şehrinde polis ile silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada, 1 polis ve 8 saldırgan hayatını kaybetti. Saldırganların, iki ayrı araçta dörderli gruplar halinde seyahat ettiği ve polis ekipleri tarafından takibe alındığı aktarıldı. Uzun namlulu silahlar taşıyan ve çelik yelek giyen grubu takibe alan polis ekipleri, Ulusal Muhafızlar ve Meksika Ordusundan destek isterken, araçlardan birinin güvenlik güçlerine ateş açmasıyla çıkan çatışma sonucu araçtaki dört saldırgan güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildiği ve çatışmada yaralanan bir polis memurunun kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği aktarıldı.

Diğer araçta bulunan dört silahlı saldırganın ise güvenlik güçlerinden kaçmaya çalıştığı sırada kaza yaptığı ve kullandıkları aracın takla atması sonucu 4 saldırganın olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.

Güvenlik güçlerinin her iki araçta yaptıkları aramalarda 8 uzun namlulu silah ve 1 tabanca ele geçirdiği ifade edildi.

Öte yandan uyuşturucu kartellerin yoğun faaliyet gösterdiği Michoacan eyaletinde son olarak 6 gün önce bir horoz dövüşü etkinliğine yapılan silahlı saldırıda 20 kişi hayatını kaybetmişti.