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Meksika’da sel hayatı felç etti

Meksika’nın başkenti Mexico City’de etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel hayatı felç etti.

Asayiş 03.07.2022, 21:15
Meksika’da sel hayatı felç etti

Meksika’nın başkenti Mexico City’de etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel hayatı felç etti.

Meksika’nın başkenti Mexico City’de dün gece saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağışların ardından sel meydana geldi. Yağış nedeniyle kentte bir nehrin taştığı bildirilirken, ulaşımda ise aksamalar yaşandı. Yüksekliği 1 metreyi bulan sel suları şehrin caddelerinde bulunan araçların sürüklenmesine yol açarken, bazı araçlar ise trafikte mahsur kaldı. Şehrin güney kesimlerinde etkisini daha fazla gösteren yağışlar sebebiyle Mexico City Kapsamlı Risk Yönetimi ve Sivil Koruma Bakanlığı, başkentin 10 belediyesinde sarı alarma geçildiğini bildirirken, selde herhangi bir can kaybının yaşanmadığı belirtildi.

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