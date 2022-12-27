Meksika’da şehir merkezinde bulunan 9 metrelik Noel ağacı yandı

Meksika’nın Pinotepa Nacional şehrinin merkezinde bulunan 9 metre uzunluğundaki Noel ağacı alev alev yandı.

Meksika’nın Oaxaca eyaletinde yer alan Pinotepa Nacional’da şehir merkezindeki bir kilisenin bahçesinde bulunan 9 metre uzunluğundaki Noel ağacı yandı. Bölgede bulunanlar yangın nedeniyle panik yaşarken, ağaçtan çıkan kıvılcımlar ve yangın korkusuyla çevredeki trafik durduruldu. Alev aldıktan sonra dakikalar içinde küle dönen ağacın, bir havai fişekten sıçrayan kıvılcım nedeniyle yandığı öne sürüldü.

Yanan ağacın Pinotepa Nacional şehri itfaiyesine 100 metreden daha yakın olmasına rağmen itfaiyenin yangına müdahale etmek için olay yerine gelmemesi tepkiye neden oldu.