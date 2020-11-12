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Meksika’da Popocatepetl Yanardağı harekete geçti

MEKSİKA'DA HAREKETLENEN POPOCATEPETL YANARDAĞI KÜL VE LAV PÜSKÜRTTÜ.

Asayiş 12.11.2020, 12:44
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Meksika’da Popocatepetl Yanardağı harekete geçti

Meksika’da hareketlenen Popocatepetl Yanardağı kül ve lav püskürttü.

Meksika’da yer alan Popocatepetl Yanardağı, faaliyete geçti. Meksika Sivil Savunma Birimi tarafından yapılan açıklamada, başkent Mexico City yakınlarındaki Popocatepetl Yanardağı’nın kül ve lav püskürttüğü bildirildi. 4 kilometre yüksekliğe çıkan küllerin yakınlardaki yerleşim yerlerine ulaştığı aktarılırken, halkın dikkatli olmaları konusunda uyarı yapıldı. Uyarı türünün faz 2 "sarı" olduğu belirtildi.
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