Meksika’da petrol rafinerisinde yangın

Meksika’da bir petrol rafinerisinde dün çıkan yangının kontrol altına alınamaması sonucu rafineride çalışmalar durduruldu.

Meksika’nın Oaxaca eyaletindeki Salina Cruz Limanında yer alan Devlet Petrol Kurumu Pemex’e ait Antonio Dovali Jaime ham petrol rafinerisinde dün yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangın hala kontrol altına alınamadı. Yetkililer, söndürme çalışmalarının başından beri yangının iki kez kontrol altına alındığını ve tekrar alevlendiğini söyledi. Bu sabah saatlerinde rüzgarın etkisiyle tekrar alev alan Antonio Dovali Jaime rafinerisinde yangın nedeniyle tüm çalışmalar durduruldu. Rafineri yetkilileri alevler sebebiyle tesisteki tüm bölümlerin risk altında olduğunu belirterek faaliyetin durdurulması kararı aldıklarını söyledi.

Oaxaca eyaleti sivil savunma yetkilileri rafinerinin güvenlik sebebiyle kordon altına alındığını açıklarken olayda herhangi bir can kaybı bildirilmedi.

Antonio Dovali Jaime rafinerisinde en son 7 Ağustos 2021 tarihinde patlama sonucu bir yangın daha meydana gelmiş, herhangi bir can kaybı ise yaşanmamıştı.