Meksika’da petrol rafinerisinde korkutan yangını

Meksika’da Pemex’e (Meksika Petrol Kurumu) ait bir rafineride yangın çıkarken, yetkililer yanan maddenin plastik olduğunu bildirdi.

Meksika’nın Nuevo Leon eyaletinde yer alan Cadereyta şehrindeki Pemex’e (Meksika Petrol Kurumu) ait bir petrol rafinerisinin soğutma kulesinde öğleden sonra yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek soğutma kulesini sardı. Kısa sürede olay yerine ulaşan Cadereyta şehri itfaiye birimleri Pemex personeli ile birlikte çalışarak yangını kontrol altına aldı.

Nuevo Leon Eyaleti Sivil Savunma Bakanlığı yangında tutuşan maddenin plastic olduğunu ve özellikle rafineri personelinin ilk müdahaleyi zamanında yapmasının daha büyük bir felaketi önlediğini bildirdi. Yetkililer de yangında ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı.

Pemex ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada yangının itfaiye ekipleri ve rafineri çalışanlarının birlikte çalışmasıyla söndürüldüğünü ifade ederken, yangın nedeniyle üretimin alamadığını ve sökülmekte olan soğutma kulesindeki çalışmalara devam edildiğini bildirdi.

Pemex’in ülkedeki altı petrol rafinerisinden biri olan Cadereyta rafinerisinde günde ortalama 126 bin varil petrol işleniyor.