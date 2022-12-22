Meksika’da petrol boru hattında patlama: 1 ölü

Meksika devlet petrol şirketi Meksika Petrolleri’ne (PEMEX) ait petrol boru hattında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti.

Meksika’nın Hidalgo eyaletinde yer alan Epazoyucan şehrinde Meksika devlet petrol şirketi Meksika Petrolleri’ne (PEMEX) ait petrol boru hattında sızıntı nedeniyle çıkan yangının ardından patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi hayatını kaybetti.

Hidalgo Eyaleti İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, boru hattında yaşanan sızıntı nedeniyle çıkan yangına müdahale etmek için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, PEMEX ve Meksika ordusuna bağlı personelin gönderildiği bildirilirken, yangın söndürme çalışmalarına devam edildiği sırada yaşanan patlama sonucu PEMEX çalışanı olan 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Patlama sonrası güvenlik güçleri bölgeyi geniş bir güvenlik çemberine alırken, yakınlardaki bir karayolu ise ulaşıma kapatıldı. Olayın ardından bölgede yaşayan 50 vatandaşın ise evlerinden tahliye edilerek barınağa yerleştirildiği bildirildi.