banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
A Milli Takım aday kadrosu belli oldu
A Milli Takım aday kadrosu belli oldu
Tepki çeken karar: Ezgi Mola’ya Musa Orhan için para cezası
Tepki çeken karar: Ezgi Mola’ya Musa Orhan için para cezası
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Vitor Pereira: İlk hatamızda golü attılar
Vitor Pereira: İlk hatamızda golü attılar

Meksika’da otoyol köprüsü çöktü: 1 ölü, 4 yaralı

Meksika’nın San Luis Potosi eyaletinde otoyoldaki köprünün çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Asayiş 01.10.2021, 18:34
Meksika’da otoyol köprüsü çöktü: 1 ölü, 4 yaralı

Meksika’nın San Luis Potosi eyaletinde otoyoldaki köprünün çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Meksika’nın San Luis Potosi eyaletinde yer alan Cerritos ile Tula şehirlerini birbirine bağlayan otoyolda bulunan köprü çöktü. Köprünün çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Kaza sonrası olay yerine ambulans ve sivil savunma ekipleri sevk edildi.

Sivil savunma ekipleri tarafından yapılan açıklamada, kazada hayatını kaybeden kişinin çökme sırasında aracıyla köprünün üzerinden geçen bir kadın olduğu belirtilerek, aracın köprü enkazının altında kaldığı ifade edildi. Ekipler, yaralıların ise köprüde çalışan işçiler olduğunu açıkladı.

Söz konusu köprü, 9 Temmuz’da yoğun yağışlardan zarar görmüş, çatlayan asfaltın ve yumuşayan zeminin onarımı için 4 gün boyunca trafiğe kapatılmıştı.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P