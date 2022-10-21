Meksika’da okul çevresinde silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı

Meksika’da bir okulun yakınlarında yaşanan silahlı çatışma sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Meksika’nın Sonora eyaletinin Empalme şehrindeki bir ilkokulun yakınlarında silahlı iki grup arasında çıkan çatışma sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı bildirildi. Otomatik silahların kullanıldığı çatışmada duyulan silah sesleri okuldaki öğrencilerde ve çevrede bulunanlarda paniğe yol açtı. Çatışma sırasında kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerde okuldaki öğrencilerin silah sesleri sebebiyle korkuya kapıldığı ve kendilerini korumak için yere yattığı görüldü.

Olayın görgü tanıkları çatışmada yaralanan bir kişinin okula sığındığını ve ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığını ifade etti. Yaşanan çatışmanın ardından olay yerine Meksika Ordusu personeli ve polis ekipleri sevk edilirken, saldırganların kaçtığı öğrenildi. Sonora Eyaleti Güvenlik Bakanlığı olayın ardından öğrencilerin ailelerine teslim edildiğini açıklarken, saldırganların yakalanması için operasyon başlatıldığını bildirdi.