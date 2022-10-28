Meksika’da metroda bıçaklı saldırı: 3 yaralı

Meksika’nın başkenti Mexico City’de metroda çıkan kavgada bıçaklı saldırgan 3 kişiyi yaraladı.

Meksika’nın başkenti Mexico City metrosunun Chabacano istasyonunda taciz sebebiyle çıkan kavga sonrası 50 yaşlarındaki bir adam 2’si kadın olmak üzere 3 kişiyi bıçakla yaraladı. Metroda bulunan yolcuların çağrısı üzerine saldırgan güvenlik personeli tarafından yakalanırken, yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tedavilerinin yapılması için hastaneye kaldırıldı.

Görgü tanıkları, saldırganın metroda bir kadını taciz ettiğini ifade ederken, trende bulunan yolcuların kadını savunması üzerine tartışma çıktığını ve saldırganın cebinden çıkardığı bıçakla 3 kişiyi yaraladığını belirtti.

Metronun güvenlik personeli yakalanan ve polise teslim edilen saldırgan hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.