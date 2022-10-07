Meksika’da kum fırtınası: 2 yaralı

Meksika’da yaşanan kum fırtınası nedeniyle bazı yapılarda hasar meydana gelirken, yol açan olayda 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Meksika’nın Baja California eyaletinin Mexicali şehrinde yaşanan kum fırtınası paniğe yol açtı. Saate 86 kilometre hızla esen fırtına sebebiyle bazı yapılarda maddi hasar meydana gelirken yerel polis 2 kişinin yaralandığını açıkladı. Kum fırtınası nedeniyle Mexicali şehrinde bulunan Durango Üniversitesi’ndeki bir binanın duvarı yıkılırken, şehir genelinde çok sayıda ağacın devrildiği rapor edildi. Yerel polis, devrilen ağaçlar sonucu kolu kırılan bir adam ve başka bir yerde her iki bacağı kırılan bir kadın olmak üzere 2 kişinin yaralandığını bildirdi. Federal Elektrik Komisyonu (CFE) fırtınada çok sayıda elektrik direğinin yıkıldığını belirterek, şehirde 116 bin kişinin elektriksiz kaldığını açıkladı.

Yetkililer kum fırtınası nedeniyle oluşabilecek kazalardan kaçınmak için vatandaşlara sokağa çıkmama çağrısı yaptı.