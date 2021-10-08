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Meksika’da kaza yapan petrol tankeri alev alev yandı

Meksika’da otoyol gişelerinde kaza yapan petrol yüklü tankerde meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.

Asayiş 08.10.2021, 21:03
Meksika’da kaza yapan petrol tankeri alev alev yandı

Meksika’da otoyol gişelerinde kaza yapan petrol yüklü tankerde meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.

Meksika’nın Meksika eyaletindeki Chiquito Exterior Mexiquense otoyolunun Tultepec gişelerinde petrol yüklü tanker kaza yaptı. Tankerde 42 ton yakıt yüklü olduğu ve kazanın ardından patlama meydana geldiği ifade edildi. Patlamanın ardından tankerde çıkan yangın akaryakıtın tutuşması ile kısa sürede büyüdü. Yetkililer, alevlerin çevredeki araçlara ulaştığını ifade ederken, çıkan yangını söndürmek için çevre şehirlerden itfaiye ekiplerinin geldiğini aktardı.

Otoyol polisi tarafından yapılan açıklamada, otoyolun tedbir amaçlı trafiğe kapatıldığı ve kazada ölen ya da yaralanan kimse olmadığını bildirdi.

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