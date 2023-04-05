Meksika’da kartel üyeleri güvenlik güçleriyle çatıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Meksika’nın Michoacan eyaletinde güvenlik güçleri ile Jalisco Yeni Nesil Karteli’nin (CJNG) silahlı üyeleri arasında yaşanan çatışmada 2 polis hayatını kaybetti, 1 ulusal muhafız yaralandı.

Meksika’nın Michoacan eyaletinin Morelia şehrinde Jalisco Yeni Nesil Karteli polislere ateş açtı. Kartel üyelerinin polise düzenlediği saldırıda 2 polis hayatını kaybetti. Saldırının ardından ulusal muhafızlar ve eyalet polisi tarafından ortak bir operasyon başlatıldı. Operasyonda güvenlik güçleri ile suçlular arasında yaşanan ve yaklaşık bir buçuk saat süren ikinci çatışmada 1 ulusal muhafız yaralandı. Suçlulardan 7’si ise çok sayıda silah ve uyuşturucu ile yakalandı. Eyalet polisi, saldırganların, ele geçirilen silahlarda ve üzerlerindeki giysilerde bulunan işaretlere göre Jalisco Yeni Nesil Karteli’ne mensup olduklarının tespit edildiğini açıkladı.

Michoacan Eyaleti Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada ise kartel üyelerinin operasyon sırasında çevredeki evlere saklandıkları, bölgeye gönderilen helikopterler sayesinde ise suçluların yerlerinin tespit edilerek yakalanmalarının mümkün olduğu bildirildi.