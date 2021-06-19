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Meksika’da kamyonetle tır kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü

Meksika’da bir kamyonet hatalı sollama sonucu karşı yönden gelen tırla kafa kafaya çarpışırken, kamyonette bulunan 1’i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.

Asayiş 19.06.2021, 00:09
Meksika’da kamyonetle tır kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü

Meksika’da bir kamyonet hatalı sollama sonucu karşı yönden gelen tırla kafa kafaya çarpışırken, kamyonette bulunan 1’i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.

Meksika San Luis Potosi eyaletinde dün akşam saatlerinde 70 Rioverde-Valles karayolunun 122’nci kilometresinde kaza meydana geldi. İçinde 1’i çocuk 3 kişi bulunan mavi beyaz renkli kamyonetin sürücüsü, sollama yapmak için karşı şeride geçerek karşı yönden gelen tır ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonetin içindeki yolcuların tamamı olay anında hayatını kaybetti. Olayda hayatını kaybedenlerin Rioverde kasabasında 42’nci bölge okulunda görev yapan Julia MF isimli bir öğretmen, çocuğun ise onun Esau isimli oğlu olduğu belirtilirken, diğer yolcunun isminin de Rosendo olduğu bildirildi.

Öte yandan kazadan sonra kaçtığı düşünülen tır şoförü hala aranıyor.
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