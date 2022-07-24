banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Tropikal meyve ihracatında 2022 hedefi 20 milyon dolar
Tropikal meyve ihracatında 2022 hedefi 20 milyon dolar
Çocuklarımız ölmeden bize versinler
Çocuklarımız ölmeden bize versinler
AK Parti “Yüz Yüze 100 Gün” programı ile sahaya indi
AK Parti “Yüz Yüze 100 Gün” programı ile sahaya indi
TÜGVA, İBB'ye karşı açtığı tahliye davasını kaybetti
TÜGVA, İBB'ye karşı açtığı tahliye davasını kaybetti

Meksika’da kafede patlama: 7 yaralı

Meksika’nın Durango eyaletinde bir kafede meydana gelen patlamada en az 7 kişi yaralandı.

Asayiş 24.07.2022, 19:20
Meksika’da kafede patlama: 7 yaralı

Meksika’nın Durango eyaletinde bir kafede meydana gelen patlamada en az 7 kişi yaralandı.

Meksika’nın Durango eyaletinde Gomez Palacio kentinde bulunan bir kafede patlama meydana geldi. Elinde gaz hortumu olan bir adamın kafenin fırınına yaklaşmasının ardından meydana gelen patlamada, 7 kişi yaralandı.

Geçtiğimiz Perşembe günü yaşanan patlamada herhangi bir can kaybı bildirilmezken, polis patlamanın işyeri çalışanlarının güvenlik protokollerine uymaması nedeniyle gerçekleştiğini belirtti.

Yorumlar (0)
30°
açık