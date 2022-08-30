Meksika’da kadın cinayetine müebbet hapis cezası

Meksika’da kız arkadaşını öldüren bir şahıs, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Meksika’nın Meksika eyaletinde 28 Mart 2021 tarihinde gerçekleşen olayda kız arkadaşını boğarak öldüren Christopher Bryan Alvarez Paniagua adlı genç adam, hakkında görülen dava sonucunda kadın cinayetinden suçlu bulunarak ömür boyu hapis ve para cezasına çarptırıldı. Meksika Eyaleti Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, 28 Mart 2021 tarihinde eyaletin Nezahualcoyotl şehrindeki bir hotelde genç bir kadının boğularak öldürülmesi olayının ardından başlatılan soruşturma kapsamında kadının erkek arkadaşı Alvarez Paniagua’nın, şüpheli görülerek gözaltına alındığı ve hakkında görülen dava sonucunda ise suçlu olduğuna karar verilerek ömür boyu hapis cezasına çarptırıldığı ifade edildi.

Meksika Eyaleti Başsavcılığı ayrıca eyalet tarihinde kadın cinayetlerine bugüne kadar toplam 16 kez müebbet hapis cezası uygulandığını belirtirken, bunlardan 7’sinin ise 2022 yılı içerisinde gerçekleştiğine dikkat çekti.