Meksika’da kaçak göçmenleri taşıyan kamyonet kaza yaptı: 4 ölü, 20 yaralı

Meksika’nın Guatemala sınırındaki Chiapas eyaletinde kasasında Orta Amerikalı kaçak göçmenleri taşıyan bir kamyonet yolda park halindeki başka bir araca çarptı. Kazanın ardından 4 göçmen hayatını kaybederken, 20 göçmen ise yaralandı. Bölge sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Park halindeki aracın sahibi olayla ilgili verdiği ifadesinde, kamyonetin aşırı hızla geldiğini ve frenlerinin tutmaması sonucu kendi aracına çarptığını söyledi.

Güvenlik güçleri, kazanın ardından kamyonet sürücüsünün olay yerinden kaçtığını ifade ederken, insan ticareti ile suçlanan sürücü ve işbirlikçileri hakkında arama başlatıldı.