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Meksika’da hastanedeki su baskınında ölü sayısı 17’ye yükseldi

Meksika’da sel felaketinde su basan ve elektrikleri kesilen hastanede hayatını kaybedenlerin sayısı 17’ye yükseldi.

Asayiş 08.09.2021, 11:22
Meksika’da hastanedeki su baskınında ölü sayısı 17’ye yükseldi

Meksika’da sel felaketinde su basan ve elektrikleri kesilen hastanede hayatını kaybedenlerin sayısı 17’ye yükseldi.


Meksika’nın Hidalgo eyaletindeki sel felaketinde su basan ve elektrikleri kesilen hastanede bilanço artıyor. Yetkililer, Meksika Sosyal Güvenlik Enstitüsü’ne bağlı 5. Bölge Genel Hastanesi’ni su basması sonucu 7 kişinin daha hayatını kaybettiğini bildirdi. Toplam can kaybının 17’ye yükseldiği belirtildi. Yerel medyaya yansıyan haberlerde, kurbanların bazılarının oksijen tedavisi gören


Covid-19 hastaları olduğu ve oksijen verilememesi nedeniyle yaşamlarını yitirdikleri aktarıldı. Kurtarma ekiplerinin yaklaşık 40 hastayı tahliye ettiği belirtilirken, kurtarma operasyonları sırasında Hidalgo Valisi omar Fayad’ın da içinde bulunduğu teknenin battığı öğrenildi.


Omar Fayad daha sonra sosyal medyada yaptığı açıklamada, güvende ve iyi olduğunu belirterek, devlet yetkililerinin selden etkilenen bölgelerde acil durum operasyonlarını koordine etmeye devam edeceğini söyledi.

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