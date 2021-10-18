Meksika’da güvenlik güçleri ile silahlı grup arasında çatışma: 4 kişi öldü, 2 polis yaralandı

Meksika’nın Matamoros kentinde dün silahlı bir grup ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 4 kişi hayatını kaybetti, 2 polis de yaralandı. Görgü tanıkları, çatışmaya karışan silahlı grubun Körfez Karteli mensubu olduğunu ifade etti.

Meksika’nın Tamaulipas eyaleti Matamoros kentinde dün devriye halindeki polis ekiplerinin kamyon çalmaya çalışan silahlı bir gruba müdahale etmesi üzerine silahlı grup polise ateş açtı. Çıkan çatışmada 2 polis memurunu yaralayan silahlı grup kaçtı. Meksika ordusu ve Ulusal Muhafızların da katılımı ile operasyon düzenlenirken, Matamoros sokaklarında güvenlik güçleri ile silahlı grup arasındaki kovalamaca ve çatışmalar saatlerce sürdü. Silahlı gruptan 4 kişi hayatını kaybederken, yakalanan 4 kişi de tutuklandı. Operasyonda ayrıca 1 kamyonet, 9 adet uzun namlulu silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. İlk çıkan çatışmada yaralanan 2 polis memurunun ise durumunun iyi olduğu ve hastanede tedavi edildikleri belirtildi.

Silahlı grup ile polis arasında yaşanan kovalamaca ve çatışma anları ise kent sakinleri tarafından anbean kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde çatışmadaki silah sesleri net bir şekilde duyulurken, silahlı grubun zırhlı araç ve makineli tüfekler ile kentin caddelerinde gezdiği görüldü. Olay yerindeki bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde ise, silahlı grubun bir aracı çalma anları ve araç sahibinin çaresizliği kayda geçti. Görgü tanıkları, silahlı grubun Körfez Karteli mensubu olduklarını ifade etti.

Texas eyaleti sınırındaki Matamoros kenti Körfez Karteli grubunun kalesi olarak biliniyor.