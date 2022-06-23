banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
TFF Yönetim Kurulu görev dağılımını yaptı
TFF Yönetim Kurulu görev dağılımını yaptı
Dünyanın peşinde koştuğu buğdayda hasat devam ediyor
Dünyanın peşinde koştuğu buğdayda hasat devam ediyor
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Siirt fıstığında yüzde 50 verim artışı
Siirt fıstığında yüzde 50 verim artışı

Meksika’da güvenlik güçleri ile çete üyeleri arasında çatışma: 12 ölü

Meksika’nın Jalisco eyaletinde adam kaçırma eylemleri ile ünlü olan çeteye güvenlik güçleri tarafından yapılan baskın sırasında çıkan çatışmada 3’ü polis toplam 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Asayiş 23.06.2022, 22:18 24.06.2022, 08:33
Meksika’da güvenlik güçleri ile çete üyeleri arasında çatışma: 12 ölü

Meksika’nın Jalisco eyaletindeki El Salto şehrinde iki kişinin kaçırılması üzerine başlatılan polis operasyonunda, adam kaçırma eylemleri ile ünlü olan çetenin bulunduğu eve baskın düzenlendi. Baskın sırasında teslim olmayı reddeden çete üyeleri ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Yaşanan çatışma yaklaşık bir saat sürerken, silah sesleri çevrede yaşayanlarda paniğe neden oldu.

TIKLA İZLE

Yetkililer, operasyon sonunda 8 çete üyesinin ölü, 3’ünün ise ağır şekilde yaralı olarak ele geçirildiğini bildirdi. Olayda ayrıca, 4 polisin hayatını kaybettiği aktarılarak, çete tarafından kaçırılan 2 kişinin ise sağ olarak kurtarıldığı ifade edildi.

Jalisco Valisi Enrique Alfaro yaptığı açıklamada, kahramanlıklarından dolayı güvenlik güçlerini tebrik ederken, hayatını kaybeden polis memurlarının ailelerine sahip çıkılacağını bildirdi. Vali Alfaro ayrıca, son zamanlarda Meksika’nın içinde bulunduğu huzursuzluk ortamına karşı çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Yorumlar (0)
23°
açık